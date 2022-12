MVP holandês Dumfries recebe elogios e... um beijo de Van Gaal

Netherlands manager Louis van Gaal kisses defender Denzel Dumfries to show his appreciation pic.twitter.com/omTxzQBNDU — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 3, 2022

Considerado o melhor em campo na vitória da Holanda diante os Estados Unidos nos oitavos-de-final do Mundial do Qatar, o lateral Denzel Dumfries recebeu rasgados elogios do seu selecionador Van Gaal na conferência de imprensa, ao ponto do seu treinador surpreender os presentes ao... dar-lhe um beijo carinhoso.Foi mais um momento caricato de Van Gaal, que quis demonstrar apreço pela exibição do seu jogador, que esteve em destaque com um golo e uma assistência no triunfo que colocou a Holanda nos quartos-de-final, onde vai defrontar agora a Argentina.