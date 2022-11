«Não esquecemos os Direitos Humanos»: MEO e Amnistia Internacional lançam campanha

O Mundial'2022 arranca já domingo e muito se tem tem falado da questão dos direitos humanos com várias organizações e individualidades a tomarem posição e a recusarem mesmo marcar presença no Qatar. O MEO e Amnistia Internacional uniram esforços para relembrar e sensibilizar os portugueses para esse pilar fundamental."Não esquecemos os Direitos Humanos" é a mensagem da campanha de sensibilização do MEO e daAmnistia Internacional, que vai decorrer até 18 de dezembro.A campanha nasce nos pés de uma criança a dar toques numa bola de futebol e da esperança deum futuro melhor e dá continuidade ao movimento, iniciado em 2018, de "humanizar" a sociedade e ao posicionamento do MEO enquanto marca de causas."A violação dos direitos humanos, no contexto mundial tão delicado que vivemos, não se esgota no Qatar. A marca MEO que, desde 2018, assina "Humaniza-te", tem um papel a desempenhar e não pode, nem deve, ficar indiferente. Somos patrocinadores da Seleção Portuguesa de Futebol com muito orgulho há mais de duas décadas e estaremos sempre ao lado dos nossos e em claro apoio da Equipa de todos os portugueses, por isto mesmo temos uma responsabilidade acrescida que não nos permite ignorar os acontecimentos e a violação dos Direitos Humanos. Assim, uma vez mais, vamos utilizar o nosso investimento em espaço de media para dar voz a uma causa maior numa iniciativa conjunta com a Amnistia Internacional e promover a necessidade de ajudar as famílias dostrabalhadores que foram vítimas das condições de trabalho sub-humanas no Qatar", explica João Epifânio, CSO B2C da Altice Portugal.Com esta campanha, o MEO vai doar um euro, por cada euro doado pelos seus clientes. Os donativos poderão ser feitos através do botão amarelo do comando MEO, do 761 200 000 ou do site meo.pt/amnistia