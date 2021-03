'Nega' dos clubes europeus deve levar ao adiamento dos jogos de qualificação sul-americanos

O Globoesporte adianta esta sexta-feira que é praticamente certo que as duas próximas rondas de qualificação sul-americanas para o Mundial'2022, marcadas para este mês de março, serão adiadas. Esta foi, segundo o portal brasileiro, a ideia que saiu da reunião do Conselho da Conmebol com participação de dirigentes da FIFA realizada esta sexta-feira, já que nenhuma decisão foi tomada e o pessimismo é a nota dominante. Este sábado haverá novo encontro, agora com a presença de Gianni Infantino, mas ao que tudo indica servirá apenas para confirmar o cenário de adiamento.





Em causa estão essencialmente as restrições de viagem ou imposição de quarentena no regresso por parte de vários países europeus, algo que fará com que grande parte dos clubes estejam a ponderar negar-se a libertar jogadores. É o caso, por exemplo, de Inglaterra, que exige um período de isolamento de 10 dias após o retorno da América do Sul, mas também há casos de clubes que se negam simplesmente em deixar os seus jogadores partirem, até porque agora a FIFA dá a liberdade para que possa ser recusada a chamada para os trabalhos das seleções por conta da Covid-19.Na reunião desta sexta-feira chegou a estar em cima da mesa a possibilidade de se jogar esta ronda dupla com a presença apenas de jogadores que atuem na América do Sul, mas essa ideia acabou por ser rejeitada pela Argentina. Foi também falada a chance de ser criada uma 'bolha' em Itália, Qatar, México ou Estados Unidos, por serem países sem restrições de viagem, mas essa ideia acabou por ser rejeitada de maneira unânime.