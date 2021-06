Neymar 'abate' Paraguai e mantém Brasil só com vitórias

Um golo e uma assistência de Neymar permitiram ao Brasil vencer por 2-0 no Paraguai, esta terça-feira, e continuar 100% vitorioso na zona sul-americana de apuramento para o Mundial de 2022.

O 10 dos canarinhos marcou aos quatro minutos, após centro da direita de Gabriel Jesus, e assistiu Lucas Paquetá aos 90+3, para a sexta vitória em seis jogos, e o pleno de 18 pontos do onze de Tite, que fica, desde já, muito perto do Qatar.

Neymar passou a contar 66 golos na seleção brasileira, em 105 jogos, colocando-se a apenas 11 de Pelé, que disputou 92 encontros, enquanto o Brasil repetiu os seis triunfos a abrir a qualificação conseguidos em 1970, ano do tri.

Com este resultado, a canarinha, que contou com o benfiquista Everton nos últimos oito minutos, passou a somar mais seis pontos do que a Argentina, segunda classificada, que empatou 2-2 na Colômbia, depois de ter tido dois golos de vantagem.

A formação albi-celeste marcou nas duas primeiras ocasiões, por Cristian Romero, aos três minutos, de cabeça, após um livre de Rodrigo De Paul, e por Leandro Paredes, aos oito, numa jogada de insistência finalizada com classe.

Na segunda parte, Otamendi ofereceu uma grande penalidade aos 'cafeteros', numa falta desnecessária sobre Uribe, que o suplente Luis Muriel aproveitou, aos 51 minutos, e, aos 90+4, uma perda de bola de Foyth esteve na origem do 2-2 final, selado de cabeça por Miguel Borja, servido por Cuadrado.

Os portistas Uribe e Luis Díaz (substituído ao intervalo) foram titulares nos anfitriões, tal como o benfiquista Otamendi na Argentina, equipa que o guarda-redes do FC Porto Marchesín entrou aos 40, substituindo o lesionado Emiliano Martínez.

Apesar do empate, a Argentina, que ainda não perdeu (três vitórias e três empates), solidificou o segundo lugar, enquanto a Colômbia, desfalcada entre outros de James Rodríguez e Radamel Falcao, ascendeu, à condição, ao quinto posto, com oito pontos.

Antes, a Venezuela, de José Peseiro, pontuou pela segunda vez, depois do triunfo por 2-1 na receção ao Chile, entre quatro desaires, ao empatar a zero na receção ao Uruguai, em Caracas.

Na formação da casa, jogaram os 90 minutos os defesas Ferraresi, do Moreirense, e Mikel Villanueva, do Santa Clara, enquanto o leão Coates voltou a ser suplente não utilizado no Uruguai, preterido em relação a Godín e Giménez.

O Uruguai passou a somar oito pontos, enquanto a Venezuela ficou com quatro, os mesmos do Peru, que venceu o Equador por 2-1, em Quito, graças a dois contra-ataques.

O grande obreiro do triunfo foi Gianluca Lapadula, avançado dos italianos do Benevento, que fez duas assistências de bandeja, para os tentos de Christian Cueva, aos 63 minutos, e do ex-V. Setúbal Luis Advíncula, aos 89'.

Nos descontos, o Equador, que vencendo teria subido de forma provisória ao segundo lugar, ainda conseguiu reduzir, aos 90+2 minutos, num remate de pé esquerdo de Gonzalo Plata, avançado do campeão português Sporting, que entrou ao intervalo.

Após quatro encontros da oitava ronda - com a quinta e a sexta em atraso -, o Equador segue em lugar de apuramento direto (quatro primeiros), com nove pontos.