Neymar é ausência na seleção brasileira para o duelo com a Argentina

Neymar não vai estar presente no duelo desta terça-feira entre Brasil e Argentina, a contar para a fase de qualificação sul-americana para o Mundial de 2022. A informação foi avançada pela 'SporTV', afirmando que o craque do Paris Saint-Germain sentiu um desconforto muscular na coxa direita e, por isso, não estará entre os eleitos de Tite para o 'superclássico'.Recorde-se que o Brasil já se encontra apurado para o Campeonato do Mundo do Qatar, que será disputado no próximo ano. A canarinha encontra-se na liderança isolada da fase de qualificação sul-americana, com 34 pontos, mais seis do que o segundo classificado, a Argentina, que ainda não confirmou a sua presença na prova.