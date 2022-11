Neymar encanta adeptos brasileiros com pormenor em fotografia nas redes sociais

Neymar publicou este sábado, nas redes sociais, uma imagem com um pormenor curioso e que não deixa dúvidas: o brasileiro está confiante na conquista do Mundial'2022. O extremo do PSG partilhou uma fotografia - durante o voo da canarinha para o Qatar - onde está aparentemente deitado e onde é visível o símbolo da CBF nos seus calções. Ora, Neymar decidiu acrescentar mais uma estrela ao brasão da Federação, simbolizando a conquista de mais um Campeonato do Mundo.O Brasil, recorde-se, integra o grupo G do Mundial'2022, onde vai defrontar Sérvia, Suíça e Camarões.