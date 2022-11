Neymar vê o Brasil como favorito à conquista do Mundial'2022: «Temos tudo para fazer história»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Neymar garantiu, ao 'Jornal da Band', que vê o Brasil como a seleção "mais próxima de vencer" o Mundial'2022, frisando que a canarinha tem "tudo para fazer uma grande história"."O Mundial sempre foi o meu sonho, desde o dia em que vi Romário e Ronaldo ganharem. Sempre coloquei isso como um objetivo para mim. Quando chegam estes momentos, os jogadores ficam mais nervosos e ansiosos para que chegue. Joguei dois Mundiais e os momentos que tive foram inesquecíveis para mim, e sei que este também o será", referiu o brasileiro, antes de apontar a caraterística que, para si, faz do Brasil o principal candidato ao título."O clima leve. Acho que isso facilita para todo o tipo de trabalho. Toda a gente sabe que está ali para ajudar, todos torcem uns pelos outros independentemente das disputas de posição que existem. São os melhores jogadores [do Mundo] de cada posição. O grupo é muito unido, muito leve, é um ambiente espetacular. É o [grupo] que vejo mais próximo de vencer, de ser a equipa vencedora. Temos tudo para fazer uma grande história. Taticamente estamos muito bem preparados. O Tite trabalhou muito bem esse quesito, sabemos tudo o que fazer para nos ajudarmos uns aos outros quando alguém estiver fora de posição. Isso facilita bastante", acrescentou.Considerado ídolo por vários dos seus companheiros na canarinha, Neymar assegura que isso é pouco importante, uma vez que todos os jogadores são, acima de tudo, amigos. "Tento deixá-los à vontade e eles a mim. Até acabo por me esquecer que já fui uma referência para eles. Além de serem meus amigos, são craques e ídolos, pelos quais tenho o maior carinho e cuidado", rematou.