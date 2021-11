Nigéria e Argélia seguram vaga na última fase de apuramento africano para o Mundial

A Nigéria e a Argélia asseguraram esta terça-feira a presença na terceira e última fase do apuramento africano para o Mundial'2022, com as 'super águias' a afastarem Cabo Verde da fase seguinte.

Em Lagos, a Nigéria precisava de apenas um empate com Cabo Verde para seguir em frente e adiantou-se no marcador logo no primeiro minuto, com um golo de Osimhen.

Stopira ainda empatou para os tubarões azuis, aos seis minutos, mas Cabo Verde foi incapaz de marcar o golo que daria o apuramento, terminando o Grupo C com 11 pontos, menos dois do que a Nigéria.

No Grupo A, a Argélia também assegurou a presença na fase seguinte com um empate em casa, frente ao Burkina Faso (2-2), terminando a poule com 14 pontos, mais dois do que o adversário de hoje.

Na terceira e última fase do apuramento africano estão já Nigéria, Argélia, Mali, Egito, de Carlos Queiroz, Gana, Senegal, Marrocos e República Democrática do Congo.