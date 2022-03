Nova enchente no Dragão: já não há bilhetes para o Portugal - Macedónia do Norte

Depois da enchente no jogo diante da Turquia, o Estádio do Dragão vai voltar a registar casa cheia no jogo com a Macedónia do Norte. Os bilhetes foram colocados à venda esta sexta-feira e, no espaço de poucas horas, esgotaram, pelo que a lotação vai estar repleta para o jogo da decisão.Portugal e Macedónia do Norte, recorde-se, medem forças na terça-feira. O encontro diz respeito à final do playoff e quem vencer terá acesso a um bilhete para o Qatar.