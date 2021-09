Nova polémica à vista? CONMEBOL confirma mais uma jornada tripla em outubro

A Confederação sul-americana de futebol (CONMEBOL) confirmou esta segunda-feira a realização de nova jornada tripla de apuramento para o Mundial de 2022, a realizar em outubro, nos dias 7, 10 e 14.

Depois de tripla ronda de setembro, em 2, 5 e 9, as seleções da América do Sul vão efetuar mais três jogos no espaço de oito dias, de forma a colocar o calendário em dia.

Além das jornadas 11 e 12, que já estavam previstas para este período, realiza-se, a meio, a quinta, que estava em atraso.

Nesta nova ronda de três jogos, o Brasil, líder 100% vitorioso, desloca-se à Venezuela e à Colômbia e recebe o Uruguai, enquanto a Argentina, campeã sul-americana em título e segunda da tabela, joga no Paraguai e recebe Uruguai e Peru.

A realização desta nova tripla jornada promete reavivar a polémica da libertação dos jogadores, com a CONMEBOL e as seleções sul-americanas de um lado e os clubes europeus, nomeadamente os ingleses, do outro.