Novo selecionador do Uruguai promete: «Se fizermos o que é preciso vamos estar no Qatar»

O novo selecionador do Uruguai, Diego Alonso, foi apresentado no comando técnico e mostrou ambição apesar da fase difícil da celeste. "Se fizermos o que temos de fazer, vamos estar no Mundial do Qatar", garantiu o substituto do histórico Óscar Tabárez.Com quatro jornadas por disputar na fase de apuramento para o Mundial, o Uruguai está a um ponto da zona de apuramento, na qualificação da Conmebol, mas o técnico mostrou confiar nas opções que tem à disposição. "Acredito nos jogadores da atualidade e dos que podem aparecer no futuro, mas particularmente nos atuais. É por isso que estou aqui", sublinhou.O Uruguai defronta o Paraguai a 27 de janeiro e a Venezuela a 1 de fevereiro. Diego Alonso divulga nesta sexta-feira a convocatória, que poderá contar com os sportinguistas Coates e Ugarte bem como o benfiquista Darwin.No entanto, tal comojá noticiou, o Sporting vai iniciar conversações com a Federação de Futebol do Uruguai com o intuito de conseguir a dispensa de jogadores, nomeadamente de Coates.O objetivo é assegurar a presença do capitão leonino para o jogo com o Santa Clara, na meia-final da Allianz Cup (dia 26), bem como para a possível final da prova, três dias depois (29), e ainda a deslocação ao terreno do Belenenses SAD, no regresso ao campeonato, no arranque de fevereiro (dia 2).