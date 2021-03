Nuno Mendes e a estreia na Seleção: «Todos me deram conselhos antes do jogo»

Nuno Mendes, jovem lateral-esquerdo do Sporting, estreou-se esta quarta-feira pela Seleção Nacional ao alinhar de início frente ao Azerbaijão, em jogo a contar para a fase de qualificação para o Mundial'2022.

No final do encontro, Nuno Mendes não escondeu a satisfação e o orgulho em vestir a camisola das quinas. "Sensações muito boas, jogar ao pé de jogadores de elite. Estou super satisfeito. É um orgulho estar aqui", começou por dizer o lateral-esquerdo, assumindo ainda ter recebido conselhos do capitão Cristiano Ronaldo.

"Todos me deram conselhos antes do jogo. O capitão [Cristiano Ronaldo] também. Isso é muito importante para mim, ajudou-me e acho que isso notou-se dentro de campo."

Interesse de tubarões europeus

"Não penso nisso. O meu trabalho é jogar futebol e fazer o meu máximo dentro de campo. Não penso nessas coisas."

Linha defensiva com quatro jogadores, ao contrário do esquema tático do Sporting

"Nos sub-21 também estou habituado a jogar com quatro defesas. A este nível temos de nos habituar a jogar de formas diferentes. Estou preparado para tudo", terminou.