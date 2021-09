A Sérvia deixou-se empatar (1-1) já perto do fim na Irlanda e permitiu a Portugal - que esta tarde venceu o Azerbaijão por 3-0 - isolar-se na liderança do grupo A de qualificação para o Mundial'2022, quando restam três jornadas. Foi com um autogolo de Nikola Milenkovic, aos 86', que os irlandeses chegaram à igualdade. No entanto, o jogador que marcou na própria baliza nem foi o maior culpado: a maior 'fatia' pertenceu a Milinkovic-Savic, que aliviou a bola de forma disparatada contra um colega. E assim borrou a pintura, depois de ter feito o 1-0...