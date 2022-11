O dia em que o 'desconhecido' Mehdi quase eliminou Portugal

Mehdi ficou a centímetros de eliminar Portugal e fazer história para o Irão no Mundial de 2018, sendo que era então um 'desconhecido' para o adepto comum, e hoje é uma das estrelas da Liga Bwin.

Na altura avançado do Al-Gharafa, no campeonato do Qatar, Mehdi mal imaginaria que o seu futuro passaria por Portugal, onde é mais conhecido por Taremi, brilhando com a camisola do FC Porto.

O minuto 90+4 do embate entre Irão e Portugal (1-1) poderia ter alterado por completo não só futuro do próprio Taremi, que hoje teria o estatuto de herói no seu país, mas também de Fernando Santos, que se calhar já não estaria no cargo de selecionador de Portugal a caminho do Mundial'2022.

Tudo aconteceu em 25 de junho de 2018, em Saransk, na terceira e decisiva jornada do Grupo B, em que a seleção portuguesa acabou por carimbar a passagem aos oitavos de final e os iranianos, liderados por Carlos Queiroz, falharam o que seria um inédito apuramento para a próxima fase.

Depois de passagens pela América do Sul e África, Queiroz está de regresso ao Irão e terá nova oportunidade para fazer história no Qatar.

Nesse embate na Rússia, tudo até começou bem para a seleção portuguesa, que chegou à vantagem por Ricardo Quaresma, aos 45 minutos, num excelente remate de fora da área, ao estilo habitual do extremo.

Contudo, na segunda parte, o cenário foi ficando cada vez mais difícil para Portugal e a equipa de Fernando Santos só não veio para casa mais cedo devido à falta de pontaria e de frieza de Mehdi.

Após recurso ao VAR, Cristiano Ronaldo falhou um penálti, aos 53 minutos, com o guarda-redes Alireza Beiranvand a defender com a cara o remate do português, impedindo o segundo golo luso.

Tal como Taremi, Alireza também viria mais tarde a viver em Portugal e no Porto, quando representou o Boavista, em 2021/22, embora sem grande sucesso, tendo participado apenas em nove jogos da equipa axadrezada.

Talvez frustrado pelo penálti falhado, aos 83 minutos Ronaldo deu uma cotovelada num adversário, mas acabou por fugir à expulsão, após novo recurso ao VAR, com o árbitro da partida a mostrar 'apenas' o amarelo.

Num cenário algo recorrente na era Fernando Santos, Portugal optou por baixar as linhas e defender a magra vantagem de 1-0, situação que o Irão aproveitou para ganhar o controlo da partida.

A castigar um braço de Cédric Soares na bola, novamente com o VAR em ação, a seleção iraniana refez o empate, com um penálti quase perfeito de Karim Ansarifard, aos 90+3 minuto, mas o lance que mudou o destino de todos aconteceu segundos depois.

Após um remate desviado de Azmoun, Mehdi, com 25 anos de idade e a pouco dias de completar os 26, apareceu subitamente isolado frente ao guarda-redes Rui Patrício e, de pé esquerdo, atirou às malhas laterais, para o desespero do próprio, que levou durante vários segundos as mãos à cara, como de Queiroz e dos restantes companheiros de equipa.

Naquele lance, Portugal, na altura com o estatuto de campeão europeu, 'salvou-se' do que seria uma eliminação 'chocante' e o Irão adiou a sua melhor participação de sempre num campeonato do Mundo.

Mehdi acabaria em 2019/20 por chegar ao futebol português, através do Rio Ave, e, após dar nas vistas em Vila do Conde, vive neste momento, aos 30 anos, a sua terceira temporada no FC Porto, já com o nome Taremi na camisola '9', sendo, presentemente, uma das grandes figuras dos dragões e da Liga.

O Mundial'2022 vai decorrer de 20 de novembro a 18 de dezembro, no Qatar.