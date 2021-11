O erro da RD Congo de Mbemba que pode dar desqualificação do playoff para o Mundial

A República Democrática do Congo derrotou o Benim (2-0) e garantiu o acesso ao playoff de apuramento para o Mundial'2022 . No jogo decisivo do grupo J da zona de qualificação africana, a seleção do defesa-central do FC Porto Chancel Mbemba, que foi titular, precisava de ganhar para seguir em frente e cumpriu, mas agora arrisca ser desqualificada por um erro... nas substituições.O 'veterano' argentino Héctor Cúper, que orienta a RD Congo desde maio deste ano, realizou quatro substituições na equipa em quatro paragens distintas, todas na 2ª parte, algo que vai contra as regras da FIFA - são permitidas cinco alterações, mas apenas em três momentos do jogo, além do intervalo.O registo das substituições pode ser consultado no site oficial da FIFA: Edo Kayembe por Samuel Moutossamy (63 minutos), Cédric Bakambu pelo ex-Sporting, Yannick Bolasie (77'), Jackson Muleka por Mbokani (84') e Joel Kayamba por Ben Malango (90').De acordo com a 'Marca', o jornalista argelino Walid Ziani revelou que a federação do Benim já apresentou queixa formal à FIFA, que irá agora deliberar se aplica ou não um castigo à RD Congo.