O golo de Otávio que adiantou Portugal frente à Turquia

Portugal adiantou-se diante da Turquia à passagem do quarto de hora, mercê de um golo de Otávio, na recarga a um remate de Bernardo Silva ao poste. O médio do FC Porto veio de trás, apanhou todos desprevenidos, e acabou a celebrar. A final do playoff está mais próxima...