O golo de Yaremchuk no Escócia-Ucrânia e a celebração efusiva do avançado junto dos adeptos

Roman Yaremchuk marcou o segundo golo da Ucrânia diante da Escócia, com um cabeceamento certeiro aos 49 minutos da partida . O avançado do Benfica, titular neste jogo, seguiu depois para junto de uma das bancadas do Hampton Park para celebrar de forma efusiva com os adeptos ucranianos.Recorde-se que este é o primeiro jogo oficial da Ucrânia desde o início da invasão russa ao seu território. O vencedor do jogo de hoje segue para a final do playoff de apuramento para o Mundial'2022, para defrontar o País de Gales em busca de um lugar na fase de grupos do certame.