O momento em que jogadores e adeptos se uniram para cantar o hino nacional da Ucrânia em Wembley

Os minutos que antecederam o arranque da partida entre Escócia e Ucrânia, a contar para a fase de qualificação para o Mundial'2022, foram carregados de muita emoção, com jogadores e adeptos unidos a uma só voz para cantar o hino nacional do país da Europa de Leste, que continua a tentar travar a invasão das tropas russas no seu território.