O onze de Portugal para o jogo com o Azerbaijão

A Seleção Nacional defronta esta terça-feira (17 horas), em Baku, a congénere do Azerbaijão, em partida da 5.ª jornada do Grupo A na qualificação europeia para o Mundial'2022. Conheça as opções iniciais do selecionador Fernando Santos.





Rui Patrício; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias e Raphael Guerreiro; João Palhinha, João Moutinho e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, André Silva e Diogo Jota.Suplentes: Anthony Lopes, Diogo Costa, Nélson Semedo, Trincão, Danilo, Domingos Duarte, Rafa Silva, Otávio, Gonçalo Guedes, Rúben Neves, Nuno Mendes e João Mário.Magomedaliyev; Badalov, Hahgverdi e Salahli; Hüseynov, Makhmudov, Garayev e Khalilzade; Alaskarov, Emreli e Ozobic.Suplentes: Dzhenetov, Bayramov, Mustafazade, Mustafayev, Ghorbani, Sheydaev, Tashgin, Nuriiev, Bayramov, Aliyev, Ibrahimli e Sadikhov.