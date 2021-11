«O plano tinha duas partes»: os bastidores da invasão de campo que valeu a camisola de Ronaldo

A passada quarta-feira estará durante muito tempo na memória de Addison Whelan, que apesar de não ter visto a vitória da sua seleção no Irlanda-Portugal (0-0) conseguiu a camisola de Cristiano Ronaldo , graças a uma invasão de campo. O pai da menina explicou, ao 'The Irish Sun', como Addison planeou tudo, tendo em conta até... os lugares no estádio."[Addison] Ainda teve algum trabalho para formular um plano e até tirou um 'dia de folga' da escola para celebrar o facto de ter funcionado. Foi a casa da sua ama e ficou por lá a festejar. O plano dela funcionou na perfeição. Tínhamos um pequeno plano organizado", começou por confessar, explicando as "duas partes" em que consistia."Tínhamos feito um poster com o nome de Ronaldo, a pedir-lhe a camisola. Acho que ele não viu. A segunda parte do plano dela era tentar correr para o relvado. Tínhamos conseguido bons lugares, estávamos na segunda fila a contar da frente, perto da bandeirola de canto. Não foi preciso muito para entrar no campo", disse o pai da menina, que ficou "chocado" quando viu o internacional português a despir a camisola para dar à filha."Depois do trabalho na quinta-feira, voltei para casa e sentámo-nos à mesa a desenhar o poster. Como ele não viu, a Addison resolveu o assunto pelas próprias mãos. Ela é rápida e conseguiu lá chegar. Está a jogar bem pelo Shelbourne! É avançada, e na semana passada marcou um grande golo de fora da área! É conhecida no clube", contou, orgulhoso.Recorde-se que o diretor de comunicação da Federação Irlandesa já confirmou que Addison e o pai não vão ser sujeitos a qualquer multa.