O raio-x de Diego Fórlan a Darwin, Coates, Ugarte e... Portugal: «Mais fortes do que em 2018»

Portugal vai ter pela frente, no Grupo H do Mundial'2022, o Uruguai, o Gana e a Coreia do Sul, um "grupo difícil" nas palavras de Diego Fórlan. À Sport TV, o antigo internacional da seleção sul-americana analisou os adversários que a equipa orientada por Diego Alonso tem pela frente."Sabemos que o grupo é difícil. Temos a Coreia do Sul no primeiro jogo [dia 24], depois Portugal [a 28] que é sempre uma seleção com muito bons jogadores. Tem uma equipa melhor ainda do que em 2018 [Mundial da Rússia]; depois defrontamos o Gana [2 de dezembro]. É um grupo difícil, mas somos uma seleção competitiva, temos bons jogadores, um bom treinador e tomara que a equipa tenha um bom começo para poder jogar mais tranquilo com Portugal", afirmou.E prosseguiu, avaliando Darwin e a dupla leonina do Uruguai: "Darwin é um jogador muito bom, jogou bem no Benfica e agora está no Liverpool. Tem muita qualidade, marca muito, está num momento muito bom, pode ser muito importante para nós. Conheço muito bem Ugarte, tem jogo; não sei se vai alinhar de início, mas é muito importante ali no meio; se fosse treinador gostaria muito de pôr Ugarte no meio. Coates tem muita experiência, qualidade, joga há muito no Sporting".