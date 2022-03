O sonho da Macedónia do Norte e o aviso a CR7: «Não queremos estragar-lhe a carreira mas...»

Se em Portugal as declarações recentes dos jogadores da Seleção parecem ter como objetivo colocar alguma água na fervura que foi perceber que, em vez da campeã da Europa Itália, vai ser com a Macedónia do Norte que se vai disputar uma vaga no Qatar, no país que surpreendeu o mundo do futebol na última quinta-feira o clima é de grande euforia e confiança. Ezdjan Alioski, lateral macedónio, prestou declarações à imprensa suíça e deixou um aviso aos portugueses, em especial a Cristiano Ronaldo."O Ronaldo é um grande jogador, que joga ao mais alto nível há quase vinte anos. Não queremos estragar-lhe a carreira com uma ausência do Mundial, mas queremos muito realizar o nosso grande sonho. Todos acreditamos que podemos fazer em Portugal o que fizemos em Itália", atirou o atual jogador dos sauditas do Al-Ahli Jeddah.Nascido em Prilep, Macedónia do Norte, mas também com nacionalidade suíça, Alioski admite que o favoritismo está tudo do lado de Portugal, algo que não retira um pingo de ambição no objetivo de levar o país ao primeiro Mundial, depois de no verão passado terem estado no primeiro Europeu. "Sonhamos estar no Qatar e tudo faremos para que esse grande sonho se torne realidade. Na verdade, não importa quem encontramos nestas eliminatórias, sabemos que somos sempre os 'outsiders'. Mas queremos ganhar a Portugal seja de que forma for", finalizou o lateral-esquerdo, de 30 anos.