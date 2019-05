Oficial: Mundial de 2022 terá 32 seleções

Ponto final na especulação relativa ao Mundial de 2022. Ao contrário do que foi apontado em várias ocasiões nos últimos tempos - nomeadamente numa expansão a 48 seleções, adiantada como possibilidade pelo próprio Gianni Infantino -, o Campeonato do Mundo do Qatar vai manter o formato atual, continuando a ser disputado por 32 equipas nacionais, segundo anunciou esta quarta-feira a FIFA em comunicado.





"Depois de um profundo e exaustivo processo de consultas, com o envolvimento de todos os interessados, concluímos que nas circunstâncias atuais essa proposta não poderia ser levada a cabo", pode ler-se no comunicado do organismo que rege o futebol mundial, numa nota na qual também afastou a possibilidade de o referido Mundial ser organizado por mais países além do Qatar.De notar que, apesar desta nega dada à proposta tendo em vista 2022, a expansão para 48 seleções irá mesmo avançar em 2026, no Mundial organizado por Estados Unidos, Canadá e México.