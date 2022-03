Os onzes de Portugal e Turquia para o jogo desta noite

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Naquele que será o primeiro de dois degraus que Portugal terá de superar para chegar à fase final do Mundial'2022, a Seleção Nacional defronta esta noite, pelas 19h45, no Estádio do Dragão, a congénere da Turquia , numa partida na qual Fernando Santos e Stefan Kuntz apostam nos seguintes onze iniciais. Fica assim confirmada a notícia Record, quando pelas 16h22 anunciámos a equipa titular de Portugal : Diogo Costa; Dalot, Danilo Pereira, José Fonte e Raphael Guerreiro; João Moutinho, Bernardo Silva e Bruno Fernandes; Otávio, Jota e Cristiano Ronaldo: Rui Patrício, José Sá, Nuno Mendes, Tiago Djaló, Vitinha, André Silva, William Carvalho, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, Matheus Nunes, Cédric e João Félix: Ugurcan Çakir; Ozan Kabak, Demiral, Çaglar Söyüncü e Kutlu; Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoglu e Kerem Aktürkoglu; Burak Yilmaz e Cengiz Ünder: Sinan Bolat, Altay Bayindir, Serdar Aziz, Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Dursun, Yusuf Yazici, Antalyali, Enes Ünal, Caner Erkin, Abdülkadir Ömür e Kaan Ayhan