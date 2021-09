«Ouvimos tiros durante todo o dia»: selecionador marroquino relata ambiente em Conacri

Vahid Halilhodzic revelou este domingo, em declarações ao 'L'Equipe', o ambiente que se vive em Conacri, na sequência da tentativa de golpe de estado que deixou a seleção marroquina retida no interior de um hotel da cidade. Entre os jogadores 'presos' está o benfiquista Adel Taarabt.





"Estamos no hotel, ouvimos tiros aqui perto durante todo o dia. Neste momento estamos à espera de autorização para ir par ao aeroporto. Neste momento estamos presos. O avião está à nossa espera, mas não temos permissão para sair. E para chegar ao aeroporto são necessários uns 45 minutos a uma hora. Quando ouves tiros lá fora sabes que a segurança não está 100% garantida", declarou o técnico dos marroquinos."Não sabemos bem o que se passa fora do hotel. Temos estado a ouvir tiros desde as dez da manhã. O palácio presidencial não está muito longe daqui. Vejo soldados nas ruas. Os jogadores não se sentem seguros, estamos preocupados. Eu estou habituado a isto, para mim não há problema. Mas esta situação é bizarra...", confessou o técnico, natural da Bósnia, um país que esteve em guerra recentemente.