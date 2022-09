Pai de Henderson não volta ao futebol: «Depois dos confrontos de Paris disse basta»

Jordan Henderson revelou esta quarta-feira, em declarações citadas pela imprensa inglesa, que será muito pouco provável que a sua família viaje até ao Qatar no final do ano para acompanhar o seu trajeto e o da seleção inglesa no Campeonato do Mundo. Em causa, estão os confrontos na final da Liga dos Campeões de 2021/22, em Paris, que acabaram por acompanhar de muito perto.

"O meu pai disse-me que depois da final da Liga dos Campeões que para ele bastava. Penso que na final em Paris se os adeptos não tivessem sido respeitosos que poderiam ter existido ainda mais problemas. Para ser sincero, penso que os nossos adeptos foram fantásticos. Foram as autoridades e as pessoas à volta do estádio que não estiveram bem e criaram alguma desordem", começou por dizer o médio internacional inglês do Liverpool, assumindo que ainda tem esperança de que tudo possa mudar à última da hora: "Olhando como adepto, creio que se vais a um jogo e depois não te sentes confortável mas sim ameaçado por uma situação qualquer, é normal que depois não queiras repetir. E isto é tão simples quanto isso. A minha família e amigos experienciaram situações nos últimos anos que os deixaram em choque e muito provavelmente lhes tiraram a vontade de voltar a assistir jogos de futebol no futuro. Espero que isso possa mudar num futuro próximo, quando estivermos mais perto do Mundial. Mas quando vêm cenas como as que se passaram no final do Europeu e na Liga dos Campeões, é normal que depois não queiras colocar-te na mesma posição."