País de Gales a escaldar

Gales continua a ‘zeros’ na fase de qualificação e defronta hoje a República Checa, líder do Grupo E, em Cardiff. O ambiente na seleção britânica está de cortar à faca, tendo Robson-Kanu e Roberts (WBA) e Matondo (Stoke City) sido expulsos do estágio por não cumprirem a hora de regresso ao hotel após a folga de domingo.

Bale, o craque de Gales, também não anda totalmente focado no jogo... e com razão, diga-se. O atacante do Tottenham ameaça boicotar as redes sociais, como forma de combater o abuso racista e o assédio online de que foram alvo Cabango e Matondo, dois colegas de seleção. “Se esta for a maneira escolhida pelas pessoas influentes para se manifestarem, então também o farei”, refere Bale, o qual dá a entender, por outro lado, que pode retirar-se da seleção no Mundial’2022: “Estou a envelhecer e, possivelmente, essa será a minha última campanha.”

Relvado não ajuda a Bélgica

A Bélgica ocupa o 2º lugar no Grupo E e enfrenta a Bielorrússia, em Leuven, avisando Roberto Martínez que fará algumas poupanças. “De Bruyne e Lukaku vão a jogo, mas não disputarão os 90 minutos”, diz o técnico dos diabos vermelhos, enquanto Courtois, o dono da baliza, se queixa do relvado: “O terreno não vai ajudar-nos, pois gostamos de fazer correr a bola junto solo. Objetivos pessoais para a época? Quero conquistar pelo menos um troféu ao serviço do Real Madrid e da Bélgica. Já tenho muitos títulos, mas nenhum dos mais importantes. A Champions, o Euro, o Mundial...”