País de Gales vence México e Bósnia empata sem golos com Costa Rica

A seleção do País de Gales venceu este sábado, em Cardiff, por 1-0, a congénere do México num jogo de preparação para o Mundial2022 de futebol, enquanto a Bósnia Herzegovina empatou sem golos na receção à Costa Rica.

O golo que valeu o triunfo dos galeses sobre os mexicanos, que não puderam contar com o contributo do portista Jesús Corona, foi marcado aos 11 minutos, pelo avançado do Cardiff, Kieffer Moore, enquanto a estrela da equipa, Gareth Bale, só foi lançado em campo aos 81 minutos, a render Rabbi Matondo, avançado do Stoke City.

O País de Gales integra o grupo E da zona europeia de qualificação para o Mundial2022 e perdeu na sua estreia por 3-1 frente à favorita Bélgica, na quarta-feira.

No outro jogo de preparação, a Bósnia Herzegovina, que se estreou no grupo D com um empate a dois golos frente à Finlândia, em Helsínquia, na passada quarta-feira, não foi capaz de marcar um único golo à Costa Rica, em cujo onze ainda alinhou o ex-sportinguista Brian Ruiz, que foi titular, tendo sido substituído aos 63 minutos, por Ariel Lassiter.