Palhinha e o sonho do Mundial: «O mister Fernando Santos saberá o que é melhor para a Seleção»

João Palhinha não esconde o desejo de ir ao Mundial. O médio defensivo do Fulham tem brilhado na Premier League mas não sabe se estará nos convocados de Fernando Santos para o Qatar."É um objetivo, mas isso está sempre dependente do trabalho que aqui faço. Portanto quero continuar a fazer o meu trabalho, como tenho vindo a fazer, e quanto ao resto, o mister Fernando Santos irá saber o que é melhor para a Seleção Nacional. Agora, neste momento, em que estamos a um mês e meio do Mundial, simplesmente estou focado nestes jogos importantes que vamos ter no Fulham, nestas verdadeiras finais que temos aqui pela frente", explicou, em declarações à Eleven.