Paulo Bento encara jogo com a Coreia do Norte "da mesma forma"

O selecionador da Coreia do Sul, o português Paulo Bento, assegurou esta quinta-feira que a sua equipa var encarar o embate com a vizinha Coreia do Norte da "mesma forma que os outros jogos do grupo".

Paulo Bento comentou ao site da Federação sul-coreana o sorteio da segunda fase de qualificação para o Mundial 2022, que, na quarta-feira, colocou Coreia do Sul, Coreia do Norte, Turquemenistão, Sri Lanka e Líbano no Grupo H.

"Vamos abordar o jogo com a Coreia do Norte da mesma forma que os outros jogos do grupo. Queremos tentar vencer cada jogo, com respeito por todas as equipas", disse Paulo Bento.

As duas Coreias têm atravessado anos de tensões e conflitos desde a guerra e já após a divisão da península, mas o último ano promoveu uma aproximação e reuniões diplomáticas entre líderes dos dois países.

As duas Coreias voltam agora a defrontar-se na qualificação para um Mundial, à semelhança do que aconteceu em 2008, mas na ocasião a Coreia do Norte disputou dois jogos com a Coreia do Sul na China, por recusar-se a erguer a bandeira sul-coreana, como determina a FIFA.

Desde então, as relações entre os países têm melhorado e o próprio organismo do futebol mundial incentivou a que ambos apresentassem uma candidatura conjunta ao Mundial feminino de 2023.

Em masculinos, com a qualificação para 2020 a decorrer, a Coreia do Sul pretende "analisar as equipas que já defrontou anteriormente", embora o Turquemenistão, 139.º do ranking, "seja uma estreia", como referiu Paulo Bento.

Esta fase da qualificação asiática apura para a ronda seguinte os vencedores de cada um dos oito grupos e os quatro melhores segundos classificados.

Os 12 países que se apurarem nesta fase da qualificação asiática para o Mundial 2022, que decorrerá entre 05 de setembro e junho de 2020, também garantem a qualificação direta para a Taça da Ásia de 2023, a disputar na China.