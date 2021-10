Paulo Sousa exalta Lewandowski: «Um dos jogadores mais inteligentes que já orientei»

Atualmente na 3ª posição do Grupo I da qualificação europeia para o Mundial’2022, Paulo Sousa está confiante de que a Polónia irá melhorar as suas exibições e conta com a preciosa ajuda de Lewandowski.





Em entrevista ao ‘Times’, o português, de 51 anos, analisou a experiência à frente da seleção do Leste, elogiando o papel do avançado. "Temos uma boa equipa e temos evoluído. Lewandowski? Exige sempre mais. Coloca sempre questões. É um dos jogadores mais inteligentes que já orientei", vincou.A Polónia visita amanhã a Albânia, tendo o objetivo de voltar ao 2º lugar do Grupo I, que dá acesso ao playoff de apuramento para o Mundial. De resto, existem seleções que podem carimbar já hoje o bilhete para o Qatar’2022. Se derrotar a Macedónia e a Arménia não vencer a Roménia, a Alemanha qualifica-se no Grupo J. No Grupo E, a Bélgica apura-se também se Gales não triunfar na visita à Estónia.