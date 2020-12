Pedro Correia e o Mundial 2022: «Cataris estão a dar tudo para fazerem o melhor Mundial de sempre»

O português Pedro Correia, que representa a seleção do Catar, dá conta da expectativa que reina no país e no esforço que os cataris estão a fazer para deixarem uma marca na história dos Campeonatos do Mundo. "A expectativa é muito grande. Os cataris estão ansiosos com o Mundial de 2022. Estão a dar de tudo para fazerem o melhor mundial de todos tempos. Já construirão vários estádios, hotéis, estradas. Está tudo a correr bem e estão a organizar as coisas da melhor maneira, para fazerem o melhor Mundial. Pelo que tenho visto… nem tenho palavras. Os estádios são fantásticos. já joguei em alguns. Dia 18 deste mês temos a final da Taça do Rei e vamos estrear outro estádio também. Os estádios estão a cerca de 20 minutos, não se fazem grandes viagens. O mais longe talvez esteja a 45 minutos da cidade", referiu o defesa do Al-Sadd, de 30 anos, ao Canal 11, demonstrando confiança na capacidade de Portugal ultrapassar o Grupo que lhe calhou em sorte e chegar à competição que irá decorrer em solo asiático.





"Portugal tem uma grande oportunidade de se qualificar para o Mundial. Tem excelentes jogadores, excelente equipa… Portugal vai qualificar-se", disse Pedro Correia, dando ainda bons indicadores sobre as condições meteorológicas. "Neste momento está um pouco frio, mas os estádios têm ar-condicionado. Se quiserem jogar com 30 graus jogam… dentro do estádio vai estar sempre bom".