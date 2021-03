Pedro Neto: «Na segunda parte mudámos o chip»

Lançado perto do intervalo no lugar do lesionado João Félix, Pedro Neto acabou por ser importante na reviravolta conseguida em casa do Luxemburgo, que permitiu a Portugal voltar a vencer na qualificação para o Mundial'2022. Em jeito de análise, o jogador do Wolverhampton assumiu uma primeira metade menos bem conseguida, mas realçou a importância de ter marcado em cima do descanso, num lance no qual serviu Diogo Jota.





"Fiquei muito feliz por poder ajudar a equipa com uma assistência logo com a entrada. O golo foi muito importante a acabar a primeira parte. Na segunda parte... Fico feliz pelo Palhinha. Quero dar-lhe os parabéns pela estreia a marcar. Estamos contentes com os 3 pontos", assumiu o jogador natural de Viana do Castelo.Pedro Neto assumiu que a primeira parte não correu de feição a Portugal, mas que no segundo tempo tudo mudou. "Não nos estavam a sair bem as coisas. Na segunda parte mudámos um pouco o chip. Começámos a ganhar os duelos, a ser mais agressivos, a pressionar mais alto. Com os jogadores que temos, as oportunidades começaram a surgir e apareceram os golos", frisou.Do ponto de vista individual, Neto assumiu querer sempre contribuir. "Gosto sempre de ajudar e estou satisfeito por ter ajudado. A equipa está de parabéns , estamos muito contentes."