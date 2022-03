Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Penáltis 'roubam' Mundial a Carlos Queiroz Egito caiu aos pés do Senegal na 'lotaria', tal como na final da CAN, e o contrato do luso expirou





DESALENTO. Carlos Queiroz conforta Salah

• Foto: REUTERS