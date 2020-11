Peseiro reclama nova atitude frente ao Brasil

José Peseiro quer somar os primeiros pontos na fase de qualificação para o Mundial’2022 frente ao Brasil e exigiu uma nova atitude à seleção da Venezuela. "Precisamos de maior consistência e equilíbrio, eficácia no contra-ataque e defender bem", reclamou o técnico da Vinotinto, que já dispõe de Salomón Rondón para o jogo de hoje, frente à canarinha, no Estádio Morumbi (São Paulo), e com o Chile, no Estádio Olímpico de Caracas, na próxima terça-feira. As derrotas com Colômbia e Paraguai no arranque foram erros de planeamento. "Não temos tantas individualidades em comparação com outras seleções. Não faltou vontade, porque isso não é verdade. Houve um equívoco na preparação e só pudemos treinar com a equipa completa em cima dos jogos. Isso não se pode repetir", alertou José Peseiro.

Sem Neymar, Philippe Coutinho, Fabinho ou Casemiro, o Brasil de Tite quer manter a liderança da qualificação sul-americana. O guardião Ederson vai ser titular da canarinha, que deverá apostar em Roberto Firmino, Gabriel Jesus e Richarlison no ataque.