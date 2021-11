Pjanic afastado da seleção da Bósnia após ser apanhado a fumar e a beber

Miralem Pjanic foi esta terça-feira afastado da seleção da Bósnia-Herzegovina depois de terem sido divulgadas imagens do médio do Barcelona, que atualmente se encontra cedido por empréstimo aos turcos do Besiktas - adversário do Sporting na Liga dos Campeões -, a fumar shisha e a beber na madrugada anterior ao jogo decisivo frente à Finlândia, na fase de qualificação para o Mundial'2022.

De acordo com a imprensa local, a federação bósnia chegou mesmo a fazer o anúncio oficial do afastamento do experiente jogador da seleção nacional, informação essa que terá sido posteriormente retirada do site oficial do organismo.

A verdade é que o jogador, de 31 anos, não constou na lista de jogadores disponíveis para o duelo da última ronda da fase de qualificação, realizado esta terça-feira, frente à Ucrânia, partida que os ucranianos acabaram por vencer por 2-0.

OFFICIAL: Miralem Pjanic has been dropped from the Bosnian national team. He played 66 minutes vs Finland and was booed off for his poor display. #BIH



Multiple news outlets reporting Pjanic was smoking hookah and drinking the night before the match.. Let a whole country down. pic.twitter.com/BbCeoa3ohz