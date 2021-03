Polémica à vista: Federação do Kosovo ameaça não jogar diante da Espanha por causa de um 'tweet'

Um simples 'tweet', partilhado pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), provocou a fúria dos dirigentes kosovares, que agora até ameaçam não se apresentar a jogo frente aos espanhóis nos encontros da zona de qualificação europeia para o Mundial'2022. Em causa está o facto de a RFEF ter utilizado o termo "território de Kosovo", ao invés de ter simplesmente utilizado o nome Kosovo, tal como fez com a Grécia e a Geórgia.





?? OFICIAL | @LUISENRIQUE21 dará a conocer la próxima lista el lunes 15 de marzo.



España inicia el camino hacia #Catar2022 contra Grecia, Georgia y territorio de Kosovo.



?? Luis de la Fuente también anunciará la convocatoria para la EURO Sub-21.



https://t.co/MaRD0ulUL0 pic.twitter.com/Q2DkSxEIcg — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 9, 2021

Em comunicado, a Federação de Futebol do Kosovo (FFK) considera aquele tratamento como uma "provocação", o que no seu entender segue a linha recente do estado espanhol, considerado como "destrutivo". "A tentativa dos espanhóis em minimizar o Kosovo como estado no encontro entre as duas equipas, referindo o Kosovo como um território, é vão e injusto. Eles sabem que nessa data vão defrontar a seleção nacional do Kosovo, que será apresentada como qualquer outro país", pode ler-se no comunicado.A FFK vai mais longe e considera que esta postura é apenas para a RFEF ficar bem vista no plano interno e assegura que irá fazer valer os seus direitos. "Se se querem justificar perante a imprensa nacional é um problema vosso, mas o Kosovo não vai abrir exceções. Apenas vamos jogar de acordo com as regras da UEFA, com um hino nacional e uma bandeira, caso contrário não jogaremos", garantiu a entidade, num comunicado no qual revela que já entrou em contacto com os espanhóis no sentido de obter uma mudança de postura.Caso os espanhóis não façam, a FFK "será forçada a contactar a UEFA, onde procurará proteção, porque é um membro da UEFA, com direitos iguais às outras 54 federações, por isso Espanha é obrigada a tratar-nos como tal".