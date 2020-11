Polémica no Equador após Gonzalo Plata filmar infetados com Covid-19

Gonzalo Plata, atacante do Sporting que está ao serviço da seleção do Equador, fez estalar a polémica quando decidiu filmar, durante um direto no Instagram, os três colegas que testaram positivo à Covid-19. Apanhou Diego Palacios (Los Angeles FC) no quarto, Enner Valencia (Fenerbahçe) na varanda e Alan Franco (At. Mineiro) no exterior do hotel, demonstrando (talvez de forma involuntária) que o isolamento não estava a ser feito de forma adequada. Um coro de críticas inundou as redes sociais, claro.

Os três infetados abandonaram, entretanto, a seleção do Equador, que enfrenta terça-feira em Quito a Colômbia de Carlos Queiroz, a contar para a 4ª jornada da fase de qualificação do Mundial’2022.