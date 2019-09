Portista Nakajima abre caminho à vitória do Japão

Golaço de Nakajima com a camisola da seleção japonesa Golaço de Nakajima com a camisola da seleção japonesa

O médio ofensivo do FC Porto Shoya Nakajima abriu esta terça-feira caminho para a vitória da seleção japonesa de futebol em Mianmar, por 2-0, em jogo do grupo F da fase de qualificação asiática para o Mundial'2022.O jogador dos dragões foi titular na formação nipónica, tendo inaugurado o marcador aos 16 minutos, com um grande golo de fora da área, depois de partir da esquerda para o centro e apontar à baliza adversária.Pouco depois, aos 26 minutos, Takumi Minamino dilatou a vantagem e selou a estreia vitoriosa do Japão na fase de apuramento para o Campeonato do Mundo, num grupo F que é liderado pelo Tajiquistão, com seis pontos, mas com mais um jogo do que os japoneses.Nakajima não terminou o jogo, tendo sido substituído por Takefusa Kubo, aos 81 minutos.