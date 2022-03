Portugal deve ser cabeça de série no sorteio do Mundial'2022... caso se qualifique

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Caso se qualifique para o Mundial do Qatar, a Seleção Nacional deverá ser cabeça de série no sorteio da fase final.

A FIFA anunciou os procedimentos para o sorteio, que terá lugar a 1 de abril, às 19 horas locais (menos três em Portugal Continental). O organizador Qatar ficará com a posição A1 do pote 1, juntando-se depois os sete qualificados mais bem colocados no ranking FIFA de março, que será divulgado na véspera.

Ora, nesta altura, Portugal é oitavo deste ranking, mas para chegar ao Mundial terá que deixar de fora... o sexto classificado, que é a Itália. Caso isso aconteça, então a equipa das quinas deve mesmo ser a sétima mais bem classificada entre as apuradas.

O ranking FIFA de fevereiro foi o seguinte:

1.º Bélgica2.º Brasil3.º França4.º Argentina5.º Inglerra6.º Itália7.º Espanha8.º Portugal9.º Dinamarca10.º Holanda11.º Alemanha12.º MéxicoÉ verdade que a Dinamarca, Holanda e Alemanha, estão relativamente perto de Portugal, mas todas elas estão apuradas para o Mundial e os jogos que irão fazer nesta paragem são particulares, logo bem menos valiosos para efeitos de ranking.

Resumindo: vencendo Turquia e Itália, Portugal dificilmente será ultrapassado no ranking e irá beneficiar com a ausência dos transalpinos.

A FIFA anunciou ainda que irá evitar que haja seleções do mesmo continente no mesmo grupo, com a exceção das europeias. Como a UEFA apura 13 das 32 equipas, haverá cinco grupos que terão duas equipas europeias.