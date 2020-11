Portugal já conhece os possíveis adversários para a qualificação do Mundial'2022

Fechada a disputa da fase de grupos da Liga das Nações, estão também já definidos os potes para o sorteio da fase de qualificação do Mundial de 2022, que se realizará a 7 de dezembro, na cidade suíça de Nyon. Por ser uma das melhores equipas no ranking FIFA (é atualmente 5.ª), Portugal entra no Pote 1 e sabe desde já que não apanhará nenhum dos tubarões do futebol europeu, mas a verdade é que há noutros potes alguns adversários bem perigosos e conhecidos das cores lusas.





Note-se que a ronda de qualificação para o Mundial do Qatar contará com dez grupos de cinco ou seis equipas - as quatro equipas apuradas para a final four da Liga das Nações entrarão nos grupos de cinco -, com as partidas a disputarem-se entre 24 de março e 16 de novembro do próximo ano. Após essa disputa ainda será jogado um playoff, nos dois últimos fins de semana de março de 2022.BélgicaFrançaInglaterraPORTUGALEspanhaCroáciaItáliaDinamarcaAlemanhaHolandaSuíçaPolóniaSuéciaPaís de GalesÁustriaUcrâniaTurquiaSérviaEslováquiaRoméniaRússiaRep. ChecaNoruegaHungriaRep. IrlandaEscóciaIslândiaIrlanda do NorteFinlândiaGréciaBósniaEslovéniaMontenegroMacedóniaAlbâniaBulgáriaBielorrússiaIsraelGeórgiaLuxemburgoArméniaChipreIlhas FaroéAzerbaijãoEstóniaKosovoCazaquistãoLituâniaLetóniaAndorraMaltaMoldáviaLiechensteinGibraltarSan Marino