Portugal pode defrontar Itália na final do playoff

Mais uma má notícia para Portugal: a Itália caiu para o playoff e pode ser adversária da Seleção Nacional numa eventual final. Quando a situação parecia não poder piorar, os resultados de ontem provaram o contrário e colocaram os atuais campeões da Europa num hipotético último degrau rumo ao Mundial’2022. Isto porque a Itália empatou (0-0) na Irlanda do Norte e perdeu o 1º lugar do Grupo C para a Suíça, que garantiu o apuramento direto. Assim, a squadra azzurra entrou para o lote dos cabeças de série do playoff (Pote 1 no sorteio), tal como Portugal.

Dia 26 vão sortear-se logo os três emparelhamentos das meias-finais e finais do playoff. E se a Seleção Nacional tem a garantia de fazer em casa o primeiro encontro, na final poderá ter de jogar fora de portas, dependendo do sorteio. Quem poderá deixar de ser cabeça de série e defrontar Portugal na meia-final é a Polónia. Por agora, a equipa de Paulo Sousa tem 14 pontos, ou seja, pode hoje ser ultrapassada e cair para o Pote 2. De momento, só três seleções estão certas na parte de baixo da tabela: Rep. Checa, Macedónia do Norte e Áustria. Uma destas pode ser já rival de Portugal. As outras três não estão definidas. Além das eventuais ‘descidas’ já explicadas, falta definir, por exemplo, os três primeiros do Grupo G, entre Holanda, Turquia e Noruega.