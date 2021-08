Portugal-República da Irlanda vai ter 7.865 espectadores

A partida entre a Seleção Nacional e a congénere da República da Irlanda, da zona europeia de qualificação para o Mundial'2022, vai ter 7.865 espectadores nas bancadas do estádio do Algarve.

Este número de espetadores significa que o estádio vai ter a lotação esgotada, em função das restrições impostas pela Direção-Geral da Saúde por causa da pandemia de covid-19, e a venda de bilhetes foi destinada em exclusivo aos adeptos e subscritores do Portugal +, o clube de fãs oficial das seleções nacionais.

A seleção portuguesa recebe a República da Irlanda na quarta-feira, no Estádio Algarve, e no dia 7 de setembro joga com o Azerbaijão, em Baku. Pelo meio, vai defrontar o Qatar, num particular agendado para sábado, em Debrecen, na Hungria.

No arranque da qualificação, Portugal venceu o Azerbaijão (1-0) e o Luxemburgo (3-1), e empatou na Sérvia (2-2), ocupando a liderança do grupo A, juntamente com os sérvios, ambos com sete pontos. Os luxemburgueses estão no terceiro posto, com três pontos, à frente de República da Irlanda e Azerbaijão, que ainda não pontuaram.

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial'2022 termina em novembro e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final. Os segundos classificados vão disputar os play-offs de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os play-offs.

Destas 12 equipas presentes nos playoffs, que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022