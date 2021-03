Portugal só perdeu com Luxemburgo na estreia do 'rei' Eusébio

A seleção portuguesa de futebol venceu 15 dos 17 duelos com o Luxemburgo, incluindo os 10 últimos, somando apenas um empate, num particular, e uma derrota, na estreia com golo do 'rei' Eusébio da Silva Ferreira.

Em 08 de outubro de 1961, na Cidade do Luxemburgo, a 'casa' da formação do Grão-Ducado, Eusébio estreou-se na seleção das 'quinas', lançado pelo selecionador Fernando Peyroteo, e até marcou, mas Portugal perdeu por 4-2.

No jogo 111 da seleção das 'quinas', que em casa tinha goleado por 6-0, no Jamor, em 19 de março de 1961, com um 'hat-trick' de Yaúca, o 'onze' luso foi vítima de Ady Schmidt, que colocou o resultado em 3-0, com tentos aos 22, 53 e 57 minutos.

O outro embate que não venceu aconteceu há quase três décadas, mais precisamente em 12 de outubro de 1991, dia em que, no mesmo local, Portugal não conseguiu melhor do que um empate a um golo, num embate em que faturou o estreante António Nogueira.

Se o desaire ficou para a história como o jogo em que Eusébio se estreou, a igualdade entrou para a 'lenda' como o embate -- o 298.º de Portugal -- em que o também 'Bola de Ouro' Figo e João Vieira Pinto cumpriram a sua primeira internacionalização 'AA'.

Emílio Peixe, que tinha sido eleito o melhor jogador do Mundial de juniores de 1991, conquistado pela seleção lusa em Lisboa, também cumpriu a estreia, no jogo que antecedeu o desaire por 1-0 na Holanda, quatro dias depois, que tirou Portugal do Euro92.

No que respeita aos outros 15 jogos, o mesmo número de vitórias, incluindo nove em embates oficiais, seis no Luxemburgo e 10 em todos os 10 embates disputados desde 2004.

Desta dezena de triunfo, apenas um foi pela margem mínima, o 2-1 fora de 07 de setembro de 2012, selado com tentos de Cristiano Ronaldo e Hélder Postiga. De resto, dois 2-0, quatro 3-0, dois 5-0 e um 6-0, em 03 de setembro de 2005, a replicar 1961.

O último embate aconteceu na Cidade do Luxemburgo, que é o derradeiro entre as duas equipas, em 17 de novembro de 2019, terminou com o triunfo de Portugal por 2-0, selado por Bruno Fernandes e Ronaldo, que valeu o apuramento para o Euro2020.

No total, a seleção lusa soma 15 vitórias, um empate e uma derrota, com 51 golos marcados e sete sofridos, em 17 jogos.