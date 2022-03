Portugal superou Turquia em todos os jogos oficiais

A Seleção Portuguesa venceu os cinco encontros oficiais, três dos quais em fases finais, disputados com a Turquia, adversária lusa no playoff de acesso ao Mundial'2022, esta quinta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto.

Portugal superou os turcos nas fases finais do Europeus de 1996 (1-0, na fase de grupos), 2000 (2-0, nos quartos de final) e 2008 (2-0, na fase de grupos), depois de duas vitórias na qualificação para o Mundial de 1966 (5-1 em casa e 1-0 fora).

Em relação aos jogos particulares, a Turquia leva vantagem, com dois triunfos, contra um, sendo que venceu o mais recente dos embates, disputado há quase uma década, em 02 de junho de 2012, no Estádio da Luz, em Lisboa.

A formação das quinas não foi feliz no ensaio geral para a fase final do Euro'2012, que se disputou na Polónia e Ucrânia, ao perder por 3-1, culpa de dois tentos de Umut Bulut, aos 34' e 52 minutos, e um autogolo de Pepe, aos 88'.

O golo do onze de Paulo Bento foi apontado por Nani, aos 57 minutos, sendo que Rui Patrício (saiu aos 71'), João Moutinho (jogou os 90') e Cristiano Ronaldo (90'), que falhou um penálti, foram então titulares e podem voltar a defrontar os turcos.

O central portista marcou na baliza 'errada' na Luz, mas, quatro anos antes, foi dele o golo de estreia de Portugal no Europeu de 2008, no 2-0 à Turquia, em 07 de junho, em Genebra, já na segunda parte, aos 61 minutos.

O médio Raúl Meireles, aos 90+3 minutos, apontou o segundo tento do conjunto das quinas, que voltou a ter no onze João Moutinho e Cristiano Ronaldo.

No que foi a estreia das duas equipas no Euro'2008, Portugal dominou o encontro por completo e só por algum azar não conseguiu um resultado mais volumoso, nomeadamente nos remates aos ferros de Ronaldo (38 minutos) e Nuno Gomes (50' e 65').

Tratou-se, ainda assim, do quinto triunfo em outros tantos jogos oficiais, numa série iniciada em 1965, no Grupo 4 de apuramento para o Mundial de 1966.

Portugal, que nunca tinha estado numa fase final, começou, precisamente, com os dois jogos face aos turcos, que goleou por 5-1 no primeiro, no Jamor, onde brilhou Eusébio da Silva Ferreira, com um hat-trick (22', 64' e 78 minutos).

O pantera negra, determinado em colocar a equipa das quinas no Mundial de Inglaterra, foi outra vez decisivo em Ancara, ao marcar o único tento do encontro, aos 14 minutos.

As duas equipas só voltaram a encontrar-se 30 anos depois, na fase final do Europeu de 1996 e, na segunda jornada da fase de grupos, Portugal voltou a ganhar por 1-0, selado pelo central Fernando Couto, aos 66 minutos.

Quatro anos volvidos, o embate aconteceu nos quartos de final do Euro'2000, em Amesterdão, onde Portugal venceu por 2-0, com um bis de Nuno Gomes (44' e 56 minutos), servido por Figo, num duelo em que Vítor Baía defendeu um penálti de Arif (45+1') e Altay foi expulso (29'), por agressão a Fernando Couto.

No que respeita aos dois primeiros particulares, os turcos ganharam em casa por 3-1, em 1955, e os portugueses responderam no ano seguinte, também com um triunfo por 3-1, no Jamor.

O nono embate entre Portugal e Turquia, das meias-finais do caminho C do playoff europeu de acesso à fase final do Mundial de 2022, realiza-se na quinta-feira, pelas 19h45, no Estádio do Dragão, no Porto.