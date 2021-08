Pote: «Infelizmente o sonho de representar a Seleção não se vai concretizar»

Pedro Gonçalves confirmou que uma lesão o vai impedir de se estrear pela Seleção Nacional, com uma publicação na sua página do 'Instagram'.





"Infelizmente o sonho de poder representar mais uma vez a nossa seleção não se vai concretizar", começou por escrever o jogador de 23 anos que ainda acrescentou:"Hoje [esta terça-feira] ainda tentei treinar com dores. Depois de uma ressonância fui avaliado pelos médicos e não podia continuar a treinar."Pote está assim de fora das escolhas de Fernando Santos, selecionador nacional, para os compromissos com a Rep. Irlandas, esta quarta-feira, e com Azerbaijão para a qualificação para o Mundial'2022. Sendo que pelo meio ainda há um jogo particular com a seleção do Qatar.