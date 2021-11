Premier League só liberta jogadores para as seleções a uma semana do arranque do Mundial

A Premier League divulgou esta quinta-feira as datas para a próxima temporada, que terá início a 6 de agosto de 2022 e foi programada tendo em conta a realização do Mundial do Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.Em comunicado, a Premier League esclarece que a prova será interrompida após a 16ª jornada, agendada para os dias 12 e 13 de novembro, pelo que só depois dessas datas os jogadores que forem convocados pelas respetivas seleções poderão juntar-se às concentrações. Ou seja, sensivelmente uma semana antes do arranque do Mundial.A Premier League será retomada com a habitual jornada do Boxing Day, a 26 de dezembro, sendo que a 38ª e última jornada do principal campeonato inglês será disputada a 28 de maio de 2023.