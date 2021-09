Presidente da CBF: «Delegado da partida disse que jogadores podiam jogar, para depois serem deportados»

Ednaldo Rodrigues, presidente em exercício da CBF, comentou à SporTV a situação vivida no duelo desta noite entre Brasil e Argentina, considerando que tudo que sucedeu é "lamentável". O líder da CBF deixa duras críticas à forma como o processo foi conduzido pelas autoridades e lamentou que tudo tenha sido alterado, depois de ter ficado definida a forma de procder.





"Todos levaram um susto. Primeiro quero dizer que é lamentável um episódio deste tipo. Brasil e Argentina desperta o interesse de todo o mundo. Há três dias, pelo que tomamos conhecimento, a Anvisa já estava a acompanhar a seleção da Argentina. Se estava acompanhando, e tem o protocolo da Anvisa. Tudo isto causou-nos muita estranheza, deixar [as equipas irem para o relvado] para depois que o jogo se iniciasse. Em momento algum a CBF foi parte, por quem quer que seja, com relação a qualquer negociação para retirar atletas da equipa. Muito pelo contrário, a CBF respeita as normas sanitárias, isso seria uma situação da Conmebol com a Anvisa. Ainda antes da partida se iniciar, o delegado da partida disse que [os jogadores] poderiam jogar, para depois serem deportados. Mas depois, por um motivo que a CBF não conhece, mudaram", disse o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, em declarações citadas pelo 'Globoesporte'.