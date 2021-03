Pretendido por meia Europa e 'desdenhado' em casa: comentadores criticam Haaland na Noruega

A derrota da Noruega em casa diante da Turquia (3-0) e a pálida exibição diante do modesta seleção de Gibraltar levantou as vozes dos críticos na Noruega, que exigem mais de Erling Haaland, a estrela da equipa.





O avançado, de 20 anos, deslumbra a Europa com os seus desempenhos com a camisola do Borussia Dortmund, mas na seleção não tem conseguido brilhar ao mesmo nível. Frente a Gibraltar não conseguiu materializar nenhuma das ocasiões que teve e acabou por sair do jogo, aos 62 minutos, cabisbaixo; com a Turquia o avançado também acabou em branco, deixando o campo aos 83 minutos.Os comentadores noruegueses não perdoaram Haaland, que é pretendido por clubes como o Real Madrid e o Barcelona. "Não joga com a confiança que lhe conhecemos", disse o ex-futebolista Bernt Hulsker ao canal VGTV. "Se tivesse perdido passes como este no Dortmund ter-se-ia esbofeteado a si mesmo. Aqui parecia uma rendição."John Arne Riise, antigo capitão da seleção da Noruega, também não poupou o jovem avançado. "É muito elogiado pela sua capacidade de reação e por mostrar caráter no Dortmund quando as coisas não correm bem, mas por aqui não se vê nada disso."