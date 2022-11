Primeira apreensão de droga no Mundial: 1990 comprimidos e haxixe

É uma informação oficial das autoridades do Qatar - foi feita a primeira apreensão de droga neste Campeonato do Mundo, com a descoberta de 1990 comprimidos de Tramadol e 464 gramas de haxixe.

Tudo aconteceu no Aeroporto de Doha, quando um passageiro com um comportamento suspeito foi convidado a mostrar o que tinha nas malas.

O passageiro em causa será apresentado aos tribunais nos próximos dias e enfrenta agora as apertadas leis do país, que tem tolerância zero para com as drogas.

"Existe tolerância zero para com os crimes relacionados com droga no Qatar. As penas para consumo e tráfico, mesmo em quantidades residuais, são normalmente longas penas de prisão, multas avultadas e deportação", destacou o governo de Inglaterra quando lançou informações para os seus adeptos, ainda antes do arranque da competição.